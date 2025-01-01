DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectSave 

Save

Sauvegarde les paramètres de l'objet dans un fichier.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  handle du fichier ouvert précédemment en utilisant la fonction FileOpen(...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Save  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- définit les paramètres de l'objet   
   //--- . . .   
   //--- ouvre le fichier   
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- erreur de sauvegarde du fichier
         printf("File save: Error %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   