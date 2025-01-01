DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectTimeframes 

Timeframes (Méthode "Get")

Retourne les flags de visibilité d'un objet graphique.

int  Timeframes() const

Valeur de Retour

Flags de visibilité d'un objet graphique attaché à une instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Timeframes (Méthode "Set")

Définit les flags de visibilité d'un objet graphique.

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // Flags de visibilité 
   )

Paramètres

new_timeframes

[in]  Nouveau flags de visibilité de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les flags de visibilité ne peuvent pas être changés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Timeframes  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- récupère les espaces de temps de l'objet graphique  
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //---définit les espaces de temps de l'objet graphique 
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  