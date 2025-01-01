DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectSubChart 

CChartObjectSubChart

La classe CChartObjectSubChart permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Graphique".

Description

La classe CChartObjectSubChart fournit un accès aux propriétés de l'objet "Graphique".

Déclaration

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Graphique"

Propriétés

 

X_Distance

Retourne/Définit la propriété "X_Distance"

Y_Distance

Retourne/Définit la propriété "Y_Distance"

Corner

Retourne/Définit la propriété "Corner"

X_Size

Retourne/Définit la propriété "X_Size"

Y_Size

Retourne/Définit la propriété "Y_Size"

Symbol

Retourne/Définit la propriété "Symbol"

Period

Retourne/Définit la propriété "Period"

Scale

Retourne/Définit la propriété "Scale"

DateScale

Retourne/Définit la propriété "Show date scale"

PriceScale

Retourne/Définit la propriété "Show price scale"

Time

"Stub" pour le changement de coordonnées date/heure

Price

"Stub" pour le changement de coordonnées prix

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

