- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
ShiftPoint
Décale un point d'ancrage spécifié de l'objet graphique.
|
bool ShiftPoint(
Paramètres
point
[in] Numéro d'un point d'ancrage.
d_time
[in] Incrément de la coordonnée date/heure du point spécifié.
d_price
[in] Incrément de la coordonnée prix du point spécifié.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le point ne peut pas être déplacé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::ShiftPoint