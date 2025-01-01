DocumentationSections
ShiftPoint

Décale un point d'ancrage spécifié de l'objet graphique.

bool  ShiftPoint(
   int       point,       // Numéro du point
   datetime  d_time,      // Incrément des coordonnées date/heure
   double    d_price      // Incrément des coordonnées prix
   )

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

d_time

[in]  Incrément de la coordonnée date/heure du point spécifié.

d_price

[in]  Incrément de la coordonnée prix du point spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le point ne peut pas être déplacé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::ShiftPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- décale le point de l'objet graphique  
      object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
     }  
  }  