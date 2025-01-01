DocumentationSections
Z_Order (Méthode "Get")

Retourne la priorité de l'objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).

long  Z_Order() const

Valeur de Retour

Priorité d'un objet graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Z_Order (Méthode "Set")

Définit la priorité d'un objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).

bool  Z_Order(
   long  value      // nouvelle priorité
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle priorité d'un objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la priorité ne peut pas être modifiée.

Note

Z_Order est la priorité d'un objet graphique à recevoir les évènements de clic sur un graphique (CHARTEVENT_CLICK). En définissant une valeur supérieure à 0 (valeur par défaut), vous pouvez augmenter la priorité de l'objet.