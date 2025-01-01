- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Méthode "Get")
Retourne la priorité de l'objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).
|
long Z_Order() const
Valeur de Retour
Priorité d'un objet graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.
Z_Order (Méthode "Set")
Définit la priorité d'un objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).
|
bool Z_Order(
Paramètres
value
[in] Nouvelle priorité d'un objet graphique lors d'un clic sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la priorité ne peut pas être modifiée.
Note
Z_Order est la priorité d'un objet graphique à recevoir les évènements de clic sur un graphique (CHARTEVENT_CLICK). En définissant une valeur supérieure à 0 (valeur par défaut), vous pouvez augmenter la priorité de l'objet.