Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets LignesCChartObjectCycles 

CChartObjectCycles

La classe CChartObjectCycles permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Lignes de Cycles" .

Description

La classe CChartObjectCycles fournit un accès aux propriétés de l'objet "Lignes de Cycles".

Déclaration

   class CChartObjectCycles : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Lignes de Cycles"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques