CChartObjectFiboArc
La classe CChartObjectFiboArc permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Arc de Fibonacci".
Description
La classe CChartObjectFiboArc fournit un accès aux propriétés de l'objet "Arc de Fibonacci".
Déclaration
class CChartObjectFiboArc : public CChartObject
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
Hiérarchie d'héritage
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Arc de Fibonacci"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Scale"
Retourne/Définit la propriété "Ellipse"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
