CChartObjectFiboArc

La classe CChartObjectFiboArc permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Arc de Fibonacci".

Description

La classe CChartObjectFiboArc fournit un accès aux propriétés de l'objet "Arc de Fibonacci".

Déclaration

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Arc de Fibonacci"

Propriétés

 

Scale

Retourne/Définit la propriété "Scale"

Ellipse

Retourne/Définit la propriété "Ellipse"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques