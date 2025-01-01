DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectType 

Type

Retourne l'identifiant du type d'un objet graphique.

virtual int  Type() const

Valeur de Retour

Identifiant du type de l'objet (0x8888 pour CChartObject).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Type  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- récupère le type de l'objet  
   int type=object.Type();   
  }   