CChartObjectBmpLabel

La classe CChartObjectBmpLabel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Bitmap Label".

Description

La classe CChartObjectBmpLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Bitmap Label".

Déclaration

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "BmpLabel"

Propriétés

 

X_Distance

Retourne/Définit la propriété "X_Distance"

Y_Distance

Retourne/Définit la propriété "Y_Distance"

X_Offset

Retourne/Définit la propriété "X_Offset"

Y_Offset

Retourne/Définit la propriété "Y_Offset"

Corner

Retourne/Définit la propriété "Corner"

X_Size

Retourne/Définit la propriété "X_Size"

Y_Size

Retourne/Définit la propriété "Y_Size"

BmpFileOn

Retourne/Définit la propriété "BmpFileOn" utilisée lorsqu'un bouton est appuyé (On)

BmpFileOff

Retourne/Définit la propriété "BmpFileOff" utilisée lorsqu'un bouton est relâché (Off)

Etat

Retourne/Définit la propriété "Button State" (Appuyé/Relâché)

Time

"Stub" pour le changement de coordonnées date/heure

Price

"Stub" pour le changement de coordonnées prix

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

