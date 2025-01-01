- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- Etat
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectBmpLabel
La classe CChartObjectBmpLabel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Bitmap Label".
Description
La classe CChartObjectBmpLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Bitmap Label".
Déclaration
|
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectBmpLabel
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée un objet graphique de type "BmpLabel"
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la propriété "X_Distance"
|
Retourne/Définit la propriété "Y_Distance"
|
Retourne/Définit la propriété "X_Offset"
|
Retourne/Définit la propriété "Y_Offset"
|
Retourne/Définit la propriété "Corner"
|
Retourne/Définit la propriété "X_Size"
|
Retourne/Définit la propriété "Y_Size"
|
Retourne/Définit la propriété "BmpFileOn" utilisée lorsqu'un bouton est appuyé (On)
|
Retourne/Définit la propriété "BmpFileOff" utilisée lorsqu'un bouton est relâché (Off)
|
Retourne/Définit la propriété "Button State" (Appuyé/Relâché)
|
"Stub" pour le changement de coordonnées date/heure
|
"Stub" pour le changement de coordonnées prix
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Voir aussi
Types des objets, Propriétés des objet, Angle du graphique, Objets graphiques