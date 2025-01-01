DocumentationSections
Objets Graphiques

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes des objets graphiques et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation des classes d'objets graphiques vous fera gagner du temps lors de la création de programmes personnalisés (scripts, experts).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme d'objets graphiques) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\ChartObjects.

Classe/Groupe

Description

CChartObject

Classe de base d'un objet graphique

Lignes

Groupe de classes "Lignes"

Canaux

Groupe de classes "Canaux"

Outils de Gann

Groupe de classes "Gann"

Outils de Fibonacci

Groupe de classes "Fibonacci"

Outils d'Elliott

Groupe de classes "Elliott"

Formes

Groupe de classes "Formes"

Flèches

Groupe de classes "Flèches"

Contrôles

Groupe de classes "Contrôles"