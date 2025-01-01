Objets Graphiques

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes des objets graphiques et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation des classes d'objets graphiques vous fera gagner du temps lors de la création de programmes personnalisés (scripts, experts).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme d'objets graphiques) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\ChartObjects.