CChartObjectElliottWave3
La classe CChartObjectElliottWave3 permet un accès smplifié aux propriétés de l'objet graphique "Vague de Correction".
Description
La classe CChartObjectElliottWave3 fournit un accès aux propriétés de l'objet "Vague de Correction".
Déclaration
class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectElliottWave3
Descendants directs
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Vague de Correction"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "Degree"
Retourne/Définit la propriété "Lines"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
