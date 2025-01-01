DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils d'ElliottCChartObjectElliottWave3 

CChartObjectElliottWave3

La classe CChartObjectElliottWave3 permet un accès smplifié aux propriétés de l'objet graphique "Vague de Correction".

Description

La classe CChartObjectElliottWave3 fournit un accès aux propriétés de l'objet "Vague de Correction".

Déclaration

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Descendants directs

CChartObjectElliottWave5

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Vague de Correction"

Propriétés

 

Degree

Retourne/Définit la propriété "Degree"

Lignes

Retourne/Définit la propriété "Lines"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

 

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques