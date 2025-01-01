DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (Méthode "Get")

Retourne l'épaisseur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

int  LevelWidth(
   int  level      // Numéro de niveau
   ) const

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Epaisseur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne -1.

LevelWidth (Méthode "Set")

Définit l'épaisseur de la ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // Numéro de niveau
   int  new_width      // Nouvelle largeur
   )

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

new_width

[in]  Nouvelle épaisseur de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'épaisseur de ligne ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::LevelWidth
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- récupère l'épaisseur du niveau de l'objet graphique  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- définit l'épaisseur du niveau de l'objet graphique 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 