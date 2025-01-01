LevelWidth (Méthode "Get")

Retourne l'épaisseur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

int LevelWidth(

int level

) const

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Epaisseur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne -1.

LevelWidth (Méthode "Set")

Définit l'épaisseur de la ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

bool LevelWidth(

int level,

int new_width

)

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

new_width

[in] Nouvelle épaisseur de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'épaisseur de ligne ne peut pas être modifié.

Exemple :