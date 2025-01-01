DocumentationSections
Assigne un object graphique à une instance de la classe.

bool  Attach(
   long    chart_id,     // Identifiant du graphique
   string  name,         // Nom de l'objet
   int     window,       // Fenêtre du graphique
   int     points        // Nombre de points
   )

Paramètres

chart_id

[out]  Identifiant du graphique.

name

[in]  Nom de l'objet graphique.

window

[in]  Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

points

[in]  Nombre de points d'ancrage de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Attach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- assigne l'objet Graphique  
   if(!object.Attach(ChartID(),"MyObject",0,2)) 
     { 
      printf("Erreur d'assignation de l'objet"); 
      return
     } 
  } 