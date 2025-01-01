- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Attach
Assigne un object graphique à une instance de la classe.
|
bool Attach(
Paramètres
chart_id
[out] Identifiant du graphique.
name
[in] Nom de l'objet graphique.
window
[in] Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).
points
[in] Nombre de points d'ancrage de l'objet graphique.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Attach