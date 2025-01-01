//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Attach

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- assigne l'objet Graphique

if(!object.Attach(ChartID(),"MyObject",0,2))

{

printf("Erreur d'assignation de l'objet");

return;

}

}