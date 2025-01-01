LevelColor (Méthode "Get")

Retourne la couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

color LevelColor(

int level

) const

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne CLR_NONE.

LevelColor (Méthode "Set")

Définit la couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

bool LevelColor(

int level,

color new_color

)

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

new_color

[in] Nouvelle couleur de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur ne peut pas être modifiée.

Exemple :