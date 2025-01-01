DocumentationSections
LevelColor (Méthode "Get")

Retourne la couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

color  LevelColor(
   int  level      // Numéro de niveau
   ) const

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne CLR_NONE.

LevelColor (Méthode "Set")

Définit la couleur de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

bool  LevelColor(
   int    level,         // Numéro de niveau
   color  new_color      // Nouvelle couleur
   )

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

new_color

[in]  Nouvelle couleur de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple for CChartObject::LevelColor
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- récupère la couleur du niveau de l'objet graphique 
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- modifie la couleur du niveau de l'objet graphique 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 