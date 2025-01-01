DocumentationSections
LevelStyle (Méthode "Get")

Retourne le style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // Numéro de niveau
   ) const

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne WRONG_VALUE.

LevelStyle (Méthode "Set")

Définit le style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

int  LevelStyle(
   int              level,     // Numéro du niveau
   ENUM_LINE_STYLE  style      // Style de ligne
   )

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

style

[in]  Nouveau style de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le style ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::LevelStyle
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- récupère le style niveau de l'objet graphique  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- définit le style du niveau de l'objet graphique 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 