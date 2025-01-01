LevelStyle (Méthode "Get")

Retourne le style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

ENUM_LINE_STYLE LevelStyle(

int level

) const

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

Valeur de Retour

Style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne WRONG_VALUE.

LevelStyle (Méthode "Set")

Définit le style de ligne du niveau spécifié de l'objet graphique.

int LevelStyle(

int level,

ENUM_LINE_STYLE style

)

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

style

[in] Nouveau style de ligne du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le style ne peut pas être modifié.

Exemple :