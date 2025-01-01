DocumentationSections
Référence MQL5

SetString 

SetString

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetString() pour changer les propriétés de type string lié à une instance de la classe de l'objet graphique. Deux signatures existent :

Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // Identifiant de la propriété de type string
   string                        value        // Vaeur
   )

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété de type string et mutable.

Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // Identifiant de la propriété de type string
   int                           modifier,     // Modificateur 
   string                        value         // Valeur
   )

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

modifier

[in]  Modificateur (index) de la propriété de type string.

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété de type string et mutable.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type string ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- définit le nouveau nom de l'objet graphique   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Set string property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- définit la desription des niveaux  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Set string property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  