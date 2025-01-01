SetString

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetString() pour changer les propriétés de type string lié à une instance de la classe de l'objet graphique. Deux signatures existent :

Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété de type string et mutable.

Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type string.

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété de type string et mutable.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type string ne peut pas être modifiée.

Exemple :