SetDouble

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetDouble() pour changer les propriétés de type double (type float ou double) lié à une instance de la classe de l'objet graphique. Deux signatures existent :

Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // Identifiant de propriété de type double
   double                        value        // Valeur
   )

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type double.

value

[in]  Nouvelle valeur des propriétés de type double et mutables.

Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // Identifiant de la propriété de type double
   int                           modifier,     // Modificateur 
   double                        value         // Valeur
   )

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type double.

modifier

[in]  Modificateur (index) de la propriété de type double.

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété de type double et mutable.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type double ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- définit la valeur du niveau de l'objet graphique  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Set double property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  