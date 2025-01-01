SetDouble

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetDouble() pour changer les propriétés de type double (type float ou double) lié à une instance de la classe de l'objet graphique. Deux signatures existent :

Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type double.

value

[in] Nouvelle valeur des propriétés de type double et mutables.

Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type double.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type double.

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété de type double et mutable.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type double ne peut pas être modifiée.

Exemple :