- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetDouble
Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetDouble() pour changer les propriétés de type double (type float ou double) lié à une instance de la classe de l'objet graphique. Deux signatures existent :
Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur
|
bool SetDouble(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété de type double.
value
[in] Nouvelle valeur des propriétés de type double et mutables.
Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur
|
bool SetDouble(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété de type double.
modifier
[in] Modificateur (index) de la propriété de type double.
value
[in] Nouvelle valeur de la propriété de type double et mutable.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type double ne peut pas être modifiée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::SetDouble