GetDouble

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectGetDouble() pour récupérer les valeurs de type double (float ou double) de l'objet graphique assigné à l'instance de classe. Deux signatures existent :

Récupérer la valeur de la propriété sans en vérifier l'exactitude

double GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier=-1

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type double.

modifier=-1

[in] Modificateur (index) de la propriété de type double.

Valeur de Retour

En cas de succès, retourne la valeur de la propriété de type double ; en cas d'erreur, retourne EMPTY_VALUE.

Récupérer la valeur de la propriété en vérifiant son exactitude

bool GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double& value

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type double.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type double.

value

[out] Référence à une variable permettant de récupérer la valeur de la propriété.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'objet ne peut pas renvoyer une valeur de type double.

Exemple :