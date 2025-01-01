DocumentationSections
Background (Méthode "Get")

Retourne le flag pour dessiner un objet graphique en arrière plan.

bool  Background() const

Valeur de Retour

Flags de dessin d'un objet graphique attaché à une instance de la classe en arrière plan. Si aucun objet n'est attaché, retourne faux.</t3>

Background (Méthode "Set")

Définit le flag pour le dessin d'un objet graphique en arrière plan.

bool  Background(
   bool  background      // Valeur du flag
   )

Paramètres

background

[in]  Nouvelle valeur du flag de dessin de l'objet graphique en arrière plan.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Background
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- recupère le flag d'affichage en arrière plan de l'objet graphique  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- définit le flag d'affichage en arrière plan de l'objet graphique 
     object.Background(true); 
     } 
  } 