- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Background (Méthode "Get")
Retourne le flag pour dessiner un objet graphique en arrière plan.
|
bool Background() const
Valeur de Retour
Flags de dessin d'un objet graphique attaché à une instance de la classe en arrière plan. Si aucun objet n'est attaché, retourne faux.</t3>
Background (Méthode "Set")
Définit le flag pour le dessin d'un objet graphique en arrière plan.
|
bool Background(
Paramètres
background
[in] Nouvelle valeur du flag de dessin de l'objet graphique en arrière plan.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Background