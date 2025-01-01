DocumentationSections
Name (Méthode "Get")

Retourne le nom de l'objet graphique.

string  Name() const

Valeur de Retour

Nom de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si l'objet n'est pas trouvé, retourne NULL.

Name (Méthode "Set")

Définits le nom de l'objet graphique.

bool  Name(
   string  name      // nouveau nom
   )

Paramètres

name

[in]  Le nouveau nom de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le nom ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Name  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- retourne le nom de l'objet graphique    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- définit le nom de l'objet graphique  
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   