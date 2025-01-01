- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Name (Méthode "Get")
Retourne le nom de l'objet graphique.
|
string Name() const
Valeur de Retour
Nom de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si l'objet n'est pas trouvé, retourne NULL.
Name (Méthode "Set")
Définits le nom de l'objet graphique.
|
bool Name(
Paramètres
name
[in] Le nouveau nom de l'objet graphique.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le nom ne peut pas être modifié.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Name