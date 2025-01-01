//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Name

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- retourne le nom de l'objet graphique

string object_name=object.Name();

if(object_name!="MyChartObject")

{

//--- définit le nom de l'objet graphique

object.Name("MyChartObject");

}

}