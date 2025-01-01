SetInteger

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectSetInteger() pour les propriétés de type integer (de type bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) liées à une instance d'un objet graphique. Cette fonction peut être appelée de 2 façons :

Définition de la valeur d'une propriété ne nécessitant pas de modificateur

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type integer de l'objet.

value

[in] Nouvelle valeur pour la propriété de type integer et mutable.

Définition de la valeur d'une propriété en indiquant un modificateur

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long value

)

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type integer de l'objet.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type integer.

value

[in] Nouvelle valeur pour la propriété de type integer et mutable.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type integer ne peut pas être modifiée.

Exemple :