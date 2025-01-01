DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectSelected 

Selected (Méthode "Get")

Retourne le flag indiquant qu'un objet graphique est sélectionné. En d'autres termes, si l'objet graphique est sélectionné ou pas.

bool  Selected() const

Valeur de Retour

L'état que l'objet, attaché à une instance de la classe, est sélectionné. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Selected (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant qu'un objet graphique est sélectionné.

bool  Selected(
   bool  selected      // Valeur du flag
   )

Paramètres

selected

[in]  Nouvelle valeur du flag.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- récupère le flag "selected" de l'objet graphique 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- définit le flag "selected" de l'objet graphique
     object.Selected(false);
     }
  }