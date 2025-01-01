Selected (Méthode "Get")

Retourne le flag indiquant qu'un objet graphique est sélectionné. En d'autres termes, si l'objet graphique est sélectionné ou pas.

bool Selected() const

Valeur de Retour

L'état que l'objet, attaché à une instance de la classe, est sélectionné. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Selected (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant qu'un objet graphique est sélectionné.

bool Selected(

bool selected

)

Paramètres

selected

[in] Nouvelle valeur du flag.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.

Exemple :