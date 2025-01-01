//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Color

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--récupère la couleur de l'objet graphique

color object_color=object.Color();

if(object_color!=clrRed)

{

//--- définit la couleur de l'objet graphique

object.Color(clrRed);

}

}