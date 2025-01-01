DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectColor 

Color (Méthode "Get")

Retourne la couleur de ligne d'un objet graphique.

color  Color() const

Valeur de Retour

Couleur de ligne de l'objet graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne CLR_NONE.

Color (Méthode "Set")

Définit la couleur de ligne de l'objet graphique.

bool  Color(
   color  new_color      // Nouvelle couleur
   )

Paramètres

new_color

[in]  Nouvelle couleur de ligne.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Color
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--récupère la couleur de l'objet graphique  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- définit la couleur de l'objet graphique
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 