Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectSetPoint 

SetPoint

Définit les nouvelles coordonnées du point d'ancrage de l'objet graphique.

bool  SetPoint(
   int       point,         // Numéro du point
   datetime  new_time,      // Coordoonées en date/heure
   double    new_price      // Coordonnées en prix
   )

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

new_time

[in]  Nouvelle valeur de la coordonnée date/heure du point d'ancrage spécifié.

new_price

[in]  Nouvelle valeur de la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les coordonnées du point ne peuvent pas être modifiées.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- définit le point de l'objet 
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  