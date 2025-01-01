- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
SetPoint
Définit les nouvelles coordonnées du point d'ancrage de l'objet graphique.
|
bool SetPoint(
Paramètres
point
[in] Numéro d'un point d'ancrage.
new_time
[in] Nouvelle valeur de la coordonnée date/heure du point d'ancrage spécifié.
new_price
[in] Nouvelle valeur de la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si les coordonnées du point ne peuvent pas être modifiées.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::SetPoint