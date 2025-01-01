DocumentationSections
CChartObjectEllipse

La classe CChartObjectEllipse permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ellipse".

Description

La classe CChartObjectEllipse fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ellipse".

Déclaration

   class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Ellipse"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

