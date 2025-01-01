DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectGetInteger 

GetInteger

Fournit un accès simplifié à la fonction ObjectGetInteger() de l'API MQL5 pour les propriétés de type integer (de type bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) liées à une instance d'un objet graphique. Deux signatures existent :

Récupérer la valeur de la propriété sans en vérifier l'exactitude

long  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,         // Identifiant de la propriété de type integer
   int                           modifier=-1      // Modificateur 
   ) const

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type integer.

modifier=-1

[in]  Modificateur (index) de la propriété de type integer.

Valeur de Retour

En cas de succès, retourne la valeur de la propriété de type integer ; en cas d'erreur, retourne 0.

Récupérer la valeur de la propriété en vérifiant son exactitude

bool  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,      // Identifiant de la propriété de type integer
   int                           modifier,     // Modificateur 
   long&                         value         // Référence à la variable
   ) const

Paramètres

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété de type integer de l'objet.

modifier

[in]  Modificateur (index) de la propriété de type integer.

value

[out]  Référence à une variable permettant de récupérer la valeur de la propriété.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type integer ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::GetInteger
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- récupère la couleur de l'objet par la méthode simple 
   printf("Objects color is %s",ColorToString(object.GetInteger(OBJPROP_COLOR),true)); 
   //--- récupère la couleur de l'objet par la méthode classique 
   long color_value; 
   if(!object.GetInteger(OBJPROP_COLOR,0,color_value)) 
     { 
      printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Objects color is %s",color_value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- récupère les largeurs des lignes de niveaux par la méthode simple 
      printf("Level %d width is %d",i,object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i)); 
      //--- récupère les largeurs des lignes de niveaux par la méthode classique 
      long width_value; 
      if(!object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,width_value)) 
        { 
         printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d width is %d",i,width_value); 
     } 
  } 