GetInteger

Fournit un accès simplifié à la fonction ObjectGetInteger() de l'API MQL5 pour les propriétés de type integer (de type bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) liées à une instance d'un objet graphique. Deux signatures existent :

Récupérer la valeur de la propriété sans en vérifier l'exactitude

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type integer.

modifier=-1

[in] Modificateur (index) de la propriété de type integer.

Valeur de Retour

En cas de succès, retourne la valeur de la propriété de type integer ; en cas d'erreur, retourne 0.

Récupérer la valeur de la propriété en vérifiant son exactitude

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type integer de l'objet.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type integer.

value

[out] Référence à une variable permettant de récupérer la valeur de la propriété.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété de type integer ne peut pas être modifiée.

Exemple :