DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Méthode "Get")

Retourne le nombre de niveaux de l'objet graphique.

int  LevelsCount() const

Valeur de Retour

Nombre de niveaux de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

LevelsCount (Méthode "Set")

Définit le nombre de niveaux de l'objet graphique.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // Nombre de niveaux
   )

Paramètres

levels

[in]  Le nouveau nombre de niveaux de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le nombre de niveaux ne peut pas être changé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::LevelsCount
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- récupère le nombre de niveaux du graphique 
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- ajoute un niveau
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 