LevelsCount (Méthode "Get")

Retourne le nombre de niveaux de l'objet graphique.

int LevelsCount() const

Valeur de Retour

Nombre de niveaux de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

LevelsCount (Méthode "Set")

Définit le nombre de niveaux de l'objet graphique.

bool LevelsCount(

int levels

)

Paramètres

levels

[in] Le nouveau nombre de niveaux de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le nombre de niveaux ne peut pas être changé.

Exemple :