Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets LignesCChartObjectHLine 

CChartObjectHLine

La classe CChartObjectHLine permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne Horizontale".

Description

La classe CChartObjectHLine fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne Horizontale".

Déclaration

   class CChartObjectHLine : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectHLine

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Ligne Horizontale"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques