CChartObjectTriangle

La classe CChartObjectTriangle permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Triangle".

Description

La classe CChartObjectTriangle fournit un accès aux propriétés de l'objet "Triangle".

Déclaration

   class CChartObjectTriangle : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTriangle

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Triangle"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

