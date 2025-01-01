DocumentationSections
Window

Retourne le nombre de fenêtres dans lesquelles l'objet graphique est un graphique

int  Window() const

Valeur de Retour

Numéro de la fenêtre du graphique où l'objet graphique est positionné (0 - fenêtre principale). Si aucun objet n'est trouvé, retourne -1.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Window
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- récupère la fenêtre de l'objet graphique  
   int window=object.Window(); 
  } 