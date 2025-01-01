- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Tooltip (Méthode "Get")
Retourne le texte de l'infobulle d'un objet graphique.
|
string Tooltip() const
Valeur de retour
Le texte de l'infobulle d'un objet graphique attaché à une instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne NULL.
Tooltip (Méthode "Set")
Définit le texte de l'infobulle d'un objet graphique.
|
bool Tooltip(
Paramètres
new_tooltip
[in] Nouveau texte d'une infobulle.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'infobulle n'a pas pu être modifiée.
Note :
Si la propriété n'est pas définie, alors l'infobulle générée automatiquement par le terminal est affichée. L'infobulle peut être désactivée en utilisant la valeur "\n" (retour à la ligne).