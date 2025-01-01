Tooltip (Méthode "Get")

Retourne le texte de l'infobulle d'un objet graphique.

string Tooltip() const

Valeur de retour

Le texte de l'infobulle d'un objet graphique attaché à une instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne NULL.

Tooltip (Méthode "Set")

Définit le texte de l'infobulle d'un objet graphique.

bool Tooltip(

string new_tooltip

)

Paramètres

new_tooltip

[in] Nouveau texte d'une infobulle.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'infobulle n'a pas pu être modifiée.

Note :

Si la propriété n'est pas définie, alors l'infobulle générée automatiquement par le terminal est affichée. L'infobulle peut être désactivée en utilisant la valeur "

" (retour à la ligne).