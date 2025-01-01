DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets FlèchesCChartObjectArrow 

CChartObjectArrow

La classe CChartObjectArrow permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique 'Flèche".

Description

La classe CChartObjectArrow fournit un accès aux propriétés générales des objets 'Flèches" à tous ses descendants.

Déclaration

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Descendants directs

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique "Flèche"

Propriétés

 

ArrowCode

Retourne/Définit la propriété "Arrow Code"

Anchor

Retourne/Définit la propriété "Anchor"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Méthodes d'accrochage des objets, Objets graphiques