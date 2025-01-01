DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectCreateTime 

CreateTime

Retourne la date/heure de création d'un objet graphique.

datetime  CreateTime() const

Valeur de Retour

Heure de création de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- récupère l'heure de création de l'objet graphique  
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  