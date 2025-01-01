CChartObjectText
La classe CChartObjectText permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Texte".
Description
La classe CChartObjectText fournit un accès aux propriétés de l'objet "Texte".
Déclaration
|
class CChartObjectText : public CChartObject
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectText
Descendants directs
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée un objet graphique de type "Texte"
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la propriété "Angle"
|
Retourne/Définit la propriété "Font"
|
Retourne/Définit la propriété "FontSize"
|
Retourne/Définit la propriété "Anchor"
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Classes dérivées :
Voir aussi
Assigne une chaîne de caractèresTypes des objets, Propriétés d'un objet, Méthodes de lien avec un objet, Objets graphiques