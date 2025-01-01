DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectText 

CChartObjectText

La classe CChartObjectText permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Texte".

Description

La classe CChartObjectText fournit un accès aux propriétés de l'objet "Texte".

Déclaration

   class CChartObjectText : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Descendants directs

CChartObjectLabel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Texte"

Propriétés

 

Angle

Retourne/Définit la propriété "Angle"

Font

Retourne/Définit la propriété "Font"

FontSize

Retourne/Définit la propriété "FontSize"

Anchor

Retourne/Définit la propriété "Anchor"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Classes dérivées :

Voir aussi

Assigne une chaîne de caractèresTypes des objets, Propriétés d'un objet, Méthodes de lien avec un objet, Objets graphiques