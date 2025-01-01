ShiftObject

Déplace un objet graphique.

bool ShiftObject(

datetime d_time,

double d_price

)

Paramètres

d_time

[in] Incrément de la coordonnée date/heure de tous les points d'ancrage.

d_price

[in] Incrément de la coordonnée prix de tous les points d'ancrage.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'objet ne peut pas être déplacé.

Exemple :