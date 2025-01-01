DocumentationSections
ShiftObject

Déplace un objet graphique.

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // Incrément des coordonnées date/heure
   double    d_price      // Incrément des coordonnées prix
   )

Paramètres

d_time

[in]  Incrément de la coordonnée date/heure de tous les points d'ancrage.

d_price

[in]  Incrément de la coordonnée prix de tous les points d'ancrage.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'objet ne peut pas être déplacé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::ShiftObject  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- déplace l'objet graphique  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  