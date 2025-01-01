DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectStyle 

Style (Méthode "Get")

Retourne le style de ligne d'un objet graphique.

ENUM_LINE_STYLE  Style() const

Valeur de Retour

Style de ligne de l'objet graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne WRONG_VALUE.

Style (Méthode "Set")

Définit le style de ligne de l'objet graphique.

bool  Style(
   ENUM_LINE_STYLE  new_style      // Style
   )

Paramètres

new_style

[in]  Nouvelle valeur du style de ligne.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le style ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Style  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- récupère le style de ligne de l'objet 
   ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();  
   if(style!=STYLE_SOLID)  
     {  
      //--- définit le style de ligne de l'objet graphique  
      object.Style(STYLE_SOLID);  
     }  
  }  