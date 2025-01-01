//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Style

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- récupère le style de ligne de l'objet

ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();

if(style!=STYLE_SOLID)

{

//--- définit le style de ligne de l'objet graphique

object.Style(STYLE_SOLID);

}

}