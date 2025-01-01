DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectLevelValue 

LevelValue (Méthode "Get")

Retourne la valeur du niveau spécifié de l'objet graphique.

double  LevelValue(
   int  level      // Numéro de niveau
   ) const

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

Valeur de Retour

La valeur du niveau de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne EMPTY_VALUE.

LevelValue (Méthode "Set")

Définit la valeur du niveau de l'objet graphique.

bool  LevelValue(
   int     level,         // Numéro du niveau
   double  new_value      // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau.

new_value

[in]  Nouvelle valeur du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la valeur ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- récupère la valeur du niveau de l'objet graphique  
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- définit la valeur du niveau de l'objet graphique 
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  