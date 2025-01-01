LevelValue (Méthode "Get")

Retourne la valeur du niveau spécifié de l'objet graphique.

double LevelValue(

int level

) const

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

Valeur de Retour

La valeur du niveau de l'objet graphique lié à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne EMPTY_VALUE.

LevelValue (Méthode "Set")

Définit la valeur du niveau de l'objet graphique.

bool LevelValue(

int level,

double new_value

)

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau.

new_value

[in] Nouvelle valeur du niveau spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la valeur ne peut pas être modifiée.

Exemple :