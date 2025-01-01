GetString

Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectGetString() pour récupérer les valeurs de type string de l'objet graphique assigné à l'instance de classe. Deux signatures existent :

Récupérer la valeur de la propriété sans en vérifier l'exactitude

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

modifier=-1

[in] Modificateur (index) de la propriété de type string.

Valeur de Retour

Valeur de la propriété de type string.

Récupérer la valeur de la propriété en vérifiant son exactitude

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.

modifier

[in] Modificateur (index) de la propriété de type string.

value

[out] Référence à une variable permettant de récupérer la valeur de la propriété.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'objet ne peut pas renvoyer une valeur de type string.

Exemple :