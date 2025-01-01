- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetString
Fournit un accès simplifié aux fonctions de l'API MQL5 ObjectGetString() pour récupérer les valeurs de type string de l'objet graphique assigné à l'instance de classe. Deux signatures existent :
Récupérer la valeur de la propriété sans en vérifier l'exactitude
|
string GetString(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.
modifier=-1
[in] Modificateur (index) de la propriété de type string.
Valeur de Retour
Valeur de la propriété de type string.
Récupérer la valeur de la propriété en vérifiant son exactitude
|
bool GetString(
Paramètres
prop_id
[in] Identifiant de la propriété de type string de l'objet.
modifier
[in] Modificateur (index) de la propriété de type string.
value
[out] Référence à une variable permettant de récupérer la valeur de la propriété.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'objet ne peut pas renvoyer une valeur de type string.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::GetString