DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets FormesCChartObjectRectangle 

CChartObjectRectangle

La classe CChartObjectRectangle permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Rectangle Rectangle".

Description

La classe CChartObjectRectangle fournit un accès aux propriétés de l'objet "Rectangle".

Déclaration

S   class CChartObjectRectangle : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectRectangle

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Rectangle"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques