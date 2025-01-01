Selectable (Méthode "Get")

Retourne le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné. En d'autres termes, si l'objet graphique peut être sélectionné ou pas.

bool Selectable() const

Valeur de Retour

Flag indiquant la possibilité de l'objet, attaché à une instance de classe, à être sélectionné. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Selectable (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné.

bool Selectable(

bool selectable

)

Paramètres

selectable

[in] Nouvelle valeur du flag.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.

Exemple :