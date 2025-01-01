- ChartId
Selectable (Méthode "Get")
Retourne le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné. En d'autres termes, si l'objet graphique peut être sélectionné ou pas.
bool Selectable() const
Valeur de Retour
Flag indiquant la possibilité de l'objet, attaché à une instance de classe, à être sélectionné. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.
Selectable (Méthode "Set")
Définit le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné.
bool Selectable(
Paramètres
selectable
[in] Nouvelle valeur du flag.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Selectable