Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectSelectable 

Selectable (Méthode "Get")

Retourne le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné. En d'autres termes, si l'objet graphique peut être sélectionné ou pas.

bool  Selectable() const

Valeur de Retour

Flag indiquant la possibilité de l'objet, attaché à une instance de classe, à être sélectionné. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

Selectable (Méthode "Set")

Définit le flag indiquant la possibilité d'un objet graphique à être sélectionné.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // Valeur du flag
   )

Paramètres

selectable

[in]  Nouvelle valeur du flag.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le flag ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- récupère le flag "selectable" de l'objet graphique   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- définit le flag "selectable" de l'objet graphique  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  