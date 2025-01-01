DocumentationSections
CChartObjectFiboFan

La classe CChartObjectFiboFan permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Eventail de Fibonacci".

Description

La classe CChartObjectFiboFan fournit un accès aux propriétés de l'objet "Eventail de Fibonacci".

Déclaration

   class CChartObjectFiboFan : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboFan

Méthodes de Classe

Create

 

Create

Crée un objet graphique de type "Eventail de Fibonacci"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques