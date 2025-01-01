CChartObjectFiboFan
La classe CChartObjectFiboFan permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Eventail de Fibonacci".
Description
La classe CChartObjectFiboFan fournit un accès aux propriétés de l'objet "Eventail de Fibonacci".
Déclaration
|
class CChartObjectFiboFan : public CChartObject
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectFiboFan
Méthodes de Classe
|
Create
|
|
Crée un objet graphique de type "Eventail de Fibonacci"
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load
Voir aussi