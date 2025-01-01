- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Width (Méthode "Get")
Retourne la largeur de ligne d'un objet graphique.
|
int Width() const
Valeur de Retour
La largeur de ligne d'un objet graphique attaché à une instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne -1.
Width (Méthode "Set")
Définit la largeur de ligne d'un objet graphique.
|
bool Width(
Paramètres
new_width
[in] Nouvelle valeur d'épaisseur de ligne.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'épaisseur de ligne ne peut pas être modifié.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Width