Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectWidth 

Width (Méthode "Get")

Retourne la largeur de ligne d'un objet graphique.

int  Width() const

Valeur de Retour

La largeur de ligne d'un objet graphique attaché à une instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne -1.

Width (Méthode "Set")

Définit la largeur de ligne d'un objet graphique.

bool  Width(
   int  new_width      // Epaisseur
   )

Paramètres

new_width

[in]  Nouvelle valeur d'épaisseur de ligne.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'épaisseur de ligne ne peut pas être modifié.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Width  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- récupère la largeur de l'objet   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- définit la largeur de l'objet  
      object.Width(1);  
     }  
  }  