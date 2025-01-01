//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Width

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- récupère la largeur de l'objet

int width=object.Width();

if(width!=1)

{

//--- définit la largeur de l'objet

object.Width(1);

}

}