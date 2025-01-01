DocumentationSections
Crée une copie d'écran du graphique spécifié et le sauvegarde dans un fichier .gif.

bool  ScreenShot(
   string           filename,                   // Nom de fichier
   int              width,                      // Largeur
   int              height,                     // Hauteur
   ENUM_ALIGN_MODE  align_mode=ALIGN_RIGHT      // Type d'alignement
   ) const

Paramètres

filename

[in]  Nom du fichier destination de la copie d'écran.

width

[in]  Largeur de la copie d'écran en pixels.

height

[in]  Hauteur de la copie d'écran en pixels.

align_mode=ALIGN_RIGHT

[in]  Mode d'alignement si la copie d'écran n'est pas assez large.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.