Good Ribbon
- Indicators
- Svyatoslav Kucher
- Version: 1.0
- Activations: 5
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Good Ribbon поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.
Good Ribbon - авторский индикатор основан на усреднении ценовых значений по уникальной методике. Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания.
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- IndicatorID - идентификатор для рисовки графики, для каждой копии индикатора нужен разный.
- RibbonPeriod - период для расчета .
- DeltaLines - дельта линий.
- R_Style - стиль гистограммы.
- R_Width - ширина гистограммы.
- R_UP_Color - цвет гистограммы.
- R_DN_Color - цвет гистограммы.