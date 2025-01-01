CChartObjectTrend

Klasse CChartObjectTrend ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Trendlinie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectTrend bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Trendlinie".

Deklaration

class CChartObjectTrend : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend Direkte Ableitungen CChartObjectChannel, CChartObjectFibo, CChartObjectFiboChannel, CChartObjectFiboExpansion, CChartObjectGannFan, CChartObjectGannGrid, CChartObjectPitchfork, CChartObjectRegression, CChartObjectStdDevChannel, CChartObjectTrendByAngle

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Trendlinie" Eigenschaften RayLeft Erhält/setzt ein Eigenschaft "Strahl nach links" RayRight Erhält/setzt ein Eigenschaft "Strahl nach rechts" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

