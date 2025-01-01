DokumentationKategorien
CChartObjectTrend

Klasse CChartObjectTrend ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Trendlinie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectTrend bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Trendlinie".

Deklaration

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Trendlinie"

Eigenschaften

 

RayLeft

Erhält/setzt ein Eigenschaft "Strahl nach links"

RayRight

Erhält/setzt ein Eigenschaft "Strahl nach rechts"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

 

