Style (Get-Methode)

Erhält den Linienstil eines grafischen Objektes.

ENUM_LINE_STYLE Style() const

Rückgabewert

Der Linienstil eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Style (Set-Methode)

Setzt den Linienstil eines grafischen Objektes.

bool Style(

ENUM_LINE_STYLE new_style

)

Parameter

new_style

[in] Der neue Wert des Linienstils eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.

Beispiel: