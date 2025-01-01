DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek Grafische Objekte CChartObjectStyle 

Style (Get-Methode)

Erhält den Linienstil eines grafischen Objektes.

ENUM_LINE_STYLE  Style() const

Rückgabewert

Der Linienstil eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Style (Set-Methode)

Setzt den Linienstil eines grafischen Objektes.

bool  Style(
   ENUM_LINE_STYLE  new_style      // Stil
   )

Parameter

new_style

[in]  Der neue Wert des Linienstils eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Style  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get style of chart object   
   ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();  
   if(style!=STYLE_SOLID)  
     {  
      //--- set style of chart object  
      object.Style(STYLE_SOLID);  
     }  
  }  