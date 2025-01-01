- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Style (Get-Methode)
Erhält den Linienstil eines grafischen Objektes.
|
ENUM_LINE_STYLE Style() const
Rückgabewert
Der Linienstil eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.
Style (Set-Methode)
Setzt den Linienstil eines grafischen Objektes.
|
bool Style(
Parameter
new_style
[in] Der neue Wert des Linienstils eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::Style