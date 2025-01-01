Width (Get-Methode)

Erhält die Linienbreite eines grafischen Objektes.

int Width() const

Rückgabewert

Die Linienbreite eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.

Width (Set-Methode)

Setzt die Linienbreite eines grafischen Objektes.

bool Width(

int new_width

)

Parameter

new_width

[in] Der neue Wert der Linienbreite eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte.

Beispiel: