Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectWidth 

Width (Get-Methode)

Erhält die Linienbreite eines grafischen Objektes.

int  Width() const

Rückgabewert

Die Linienbreite eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.

Width (Set-Methode)

Setzt die Linienbreite eines grafischen Objektes.

bool  Width(
   int  new_width      // Breite
   )

Parameter

new_width

[in]  Der neue Wert der Linienbreite eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Width  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get width of chart object   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- set width of chart object  
      object.Width(1);  
     }  
  }  