- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Width (Get-Methode)
Erhält die Linienbreite eines grafischen Objektes.
|
int Width() const
Rückgabewert
Die Linienbreite eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.
Width (Set-Methode)
Setzt die Linienbreite eines grafischen Objektes.
|
bool Width(
Parameter
new_width
[in] Der neue Wert der Linienbreite eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::Width