SetDouble

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetDouble() für die Änderung der double-Eigenschaften (der Typen float und double) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // Identifikator der double-Eigenschaft
   double                        value        // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in]  Der neue Wert der double-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // Identifikator der double-Eigenschaft
   int                           modifier,     // Modifikator
   double                        value         // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in]  Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

value

[in]  Der neue Wert der double-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die double-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set level value of chart object  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Set double property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  