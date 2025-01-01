- ChartId
SetDouble
Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetDouble() für die Änderung der double-Eigenschaften (der Typen float und double) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:
Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert
|
bool SetDouble(
Parameter
prop_id
[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.
value
[in] Der neue Wert der double-Eigenschaft.
Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator
|
bool SetDouble(
Parameter
prop_id
[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.
modifier
[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.
value
[in] Der neue Wert der double-Eigenschaft.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die double-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::SetDouble