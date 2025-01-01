SetDouble

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetDouble() für die Änderung der double-Eigenschaften (der Typen float und double) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in] Der neue Wert der double-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool SetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

value

[in] Der neue Wert der double-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die double-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel: