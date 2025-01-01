LevelColor (Get-Methode)

Erhält die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

color LevelColor(

int level

) const

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird CLR_NONE zurückgegeben.

LevelColor (Set-Methode)

Setzt die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool LevelColor(

int level,

color new_color

)

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_color

[in] Der neue Wert der Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.

Beispiel: