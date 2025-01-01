DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectLevelColor 

LevelColor (Get-Methode)

Erhält die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

color  LevelColor(
   int  level      // Nummer der Ebene
   ) const

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird CLR_NONE zurückgegeben.

LevelColor (Set-Methode)

Setzt die Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool  LevelColor(
   int    level,         // Nummer der Ebene
   color  new_color      // die neue Farbe
   )

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_color

[in]  Der neue Wert der Linienfarbe der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelColor 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level color of chart object  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- set level color of chart object 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 