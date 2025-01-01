CChartObjectHLine

Klasse CChartObjectHLine ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "horizontale Linie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectHLine bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "horizontale Linie".

Deklaration

class CChartObjectHLine : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectHLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "horizontale Linie" Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load

