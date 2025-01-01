DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Linien"CChartObjectHLine 

CChartObjectHLine

Klasse CChartObjectHLine ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "horizontale Linie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectHLine bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "horizontale Linie".

Deklaration

   class CChartObjectHLine : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectHLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "horizontale Linie"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte